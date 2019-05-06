В 1 сезоне 13 серии сериала «Бездна», пытаясь помочь Пак Ки-Ману с непростым делом о наезде, Се Ён и Мин неожиданно обнаруживают кое-что действительно странное. Со Джи Ука тем временем ожидает внезапная встреча с человеком из его прошлого.
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