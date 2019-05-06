В 1 сезоне 12 серии сериала «Бездна» Хи-Джин встречает весьма неожиданного посетителя и имеет представление о том, что именно О Ён-Чхоль планирует сделать. Се Ён тем временем начинает чувствовать что-то тревожное в поведении Со Джи Ука.
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