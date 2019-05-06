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Киноафиша Сериалы Бездна Сезоны Сезон 1 Серия 1

Бездна 2019 1 серия 1 сезон

7.2 Оцените
10 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 6 мая 2019
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 7 мая 2019
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 13 мая 2019
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 14 мая 2019
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 20 мая 2019
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 21 мая 2019
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 27 мая 2019
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 28 мая 2019
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 3 июня 2019
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 4 июня 2019
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 10 июня 2019
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 11 июня 2019
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 17 июня 2019
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 18 июня 2019
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 24 июня 2019
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 25 июня 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Бездна», узнав тревожные новости о своей будущей жене, Ча Мин сбегает прямо перед своей свадьбой. Его попытка покончить жизнь самоубийством проваливается, поскольку он получает возможность вернуться в мир живых.

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14+: Продолжение 8 комментариев
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