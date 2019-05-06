В 1 сезоне 1 серии сериала «Бездна», узнав тревожные новости о своей будущей жене, Ча Мин сбегает прямо перед своей свадьбой. Его попытка покончить жизнь самоубийством проваливается, поскольку он получает возможность вернуться в мир живых.
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