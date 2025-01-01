Меню
Сезоны
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Абсолютная власть, список сезонов
Absolute Power
Год выпуска
2003
Страна
Великобритания
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
BBC Two
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Абсолютная власть»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
10 ноября 2003 - 15 декабря 2003
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
21 июля 2005 - 25 августа 2005
