Simon Wellington Все очень просто. Я искал лису.

Colin Priestley Правильно. Боже. Это наша вина. Мы тренируем вас, чтобы вы говорили чепуху в Палате общин и на телевидении, но, пожалуйста, пощадите меня от этого взгляда из бокса для выступлений. Я не лидер оппозиции. Я разумный человек.

Simon Wellington Лису. Реально. На вересковом поле водятся лисы. Это довольно зрелищно. Я люблю туда ходить после работы с красными папками.

Colin Priestley Саймон. Саймон. В качестве пресс-секретаря премьер-министра ты слышал больше confession, чем священник, так что я слышал лучшие лжи в бизнесе, а твоя - политический эквивалент "собака съела мою домашку".

Simon Wellington Если бы я выдумывал предлог, я бы придумал что-то менее нелепое, чем это.

Colin Priestley У тебя были царапины и порванная одежда.

Simon Wellington Меня ограбили. К сожалению, эти двое остановились, чтобы помочь мне. Вот как история и попала на свет. Где же это эгоистичное, безразличное общество, когда оно так необходимо?

Colin Priestley Саймон, сделай мне и себе одолжение. Ты гей. Это то, что мы называем "мома".

Simon Wellington Что?

Colin Priestley Момент безумия. Этот немного неправдоподобный. Нужно придумать новый для твоего пресс-релиза. Минутная ошибка. Вспышка... Ну, возможно, не вспышка, но как-то так.

Simon Wellington Слушай, называй меня сливщиком, называй меня заговорщиком, называй меня антиевропейцем, но я не гей.

Colin Priestley Саймон, ты, вероятно, думаешь, что быть геем - это неправильный ответ, поэтому ты лжешь, но это правильный ответ. Премьер-министр сейчас имеет большинство страны, но даже после нескольких гей-министров кабинет не выглядит так уж радужно для него. Так что мы собираемся назначить министра для "фадж пакеров" и "даверов" - как избиратели научатся их не так называть - только вот мы не можем найти гей-министра.

Simon Wellington Ну, что насчёт...

Colin Priestley Мандельсон не возьмёт это. Сказал что-то насчёт стереотипов. Но тогда посмотри, кого затянула лиса.

Simon Wellington Я не гей.