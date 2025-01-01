Меню
Charles Prentiss Итак... э... картины... в стиле Джона Селла Котмэна, Тома Гиртина, Тернера... Великая традиция английских акварелистов, и, следовательно, ваш враг — это... художники, предпочитающие акрилы? Эм... помогите мне. Эм... верно. "А.Х." Все подписаны А.Х. Эм... Это была Алиса? Агата? Подскажи мне.
Martin McCabe Адольф Гитлер.
Lord Harcourt Стол коменданта из Освенцима. Это его кресло. Этот ключ когда-то открывал главные ворота в Берген-Бельзен. А здесь, и это особенно изысканно, маленькая баночка, неиспользованная, с надписью "Циклон".
Martin McCabe Не могли бы вы уделить нам минутку, пожалуйста?
Roddy Growse О, да, конечно. Это довольно подавляюще. Не торопитесь.
Martin McCabe Боже простите меня, Чарльз. Мы должны выбираться отсюда. Это совершенно невозможно.
Charles Prentiss Ничего невозможного, Мартин, если мы настроились на это. Мы не сомневаемся.
Martin McCabe Что?
Charles Prentiss Когда Эдвина так ярко показала нам, что она на самом деле мужчина, мы колебались в продвижении её мемуаров?
Martin McCabe Чарльз, нам нужно вернуть тебя в Лондон.
Charles Prentiss Если я захочу услышать твоё мнение, Мартин, я сам его дам. Нет. Мы взяли клиента. Мы не собираемся бросать клиента, потому что обстановка немного накалилась.
Martin McCabe Немного накалилась? Чарльз, это же чертовы нацисты.
Charles Prentiss Это конечный PR-вызов, не так ли? Десятилетия ужасной репутации, но чего они на самом деле добились?
Charles Prentiss Кроме резни миллионов евреев? Не могу поверить, что я это слышу! Вы не можете обернуть Финальное решение.
Charles Prentiss Они подарили нам Гевюрцтраминер, Рифеншталь, автобаны, Фольксваген, знаковое использование черной кожи, и они заставили колбасы вовремя вариться.
Martin McCabe Вы не можете обернуть Холокост.
Charles Prentiss Что ж, 20 лет назад вы не могли заплатить людям, чтобы у них была овчарка. Дьявольские собаки. Потом переименуйте их в немецкие овчарки - немецкие - и вдруг, вуаля, они на вершине популярности. Вам не нужно "покупать" видео, вы можете "владеть" им. Понимаете? Всё в одном слове.
Martin McCabe Популярность?
Charles Prentiss Прежде всего, Мартин, думай о деньгах. Деньги будут чертовски бешеными.
Lord Harcourt [покидая подвал] Еврей - это всегда он. 2000 лет и ничего не изменилось.
Charles Prentiss Да. Я никогда не понимал этой вещи о евреях, почему они представляют такую угрозу. Они выглядят и ведут себя точно так же, как мы.
Lord Harcourt Именно.
Martin McCabe Я еврей.
[все смотрят на него угрожающе]
Charles Prentiss [садясь в машину] Никогда, никогда, никогда не позволяй нам делать что-то подобное, Мартин, никогда больше.
Simon Wellington Все очень просто. Я искал лису.
Colin Priestley Правильно. Боже. Это наша вина. Мы тренируем вас, чтобы вы говорили чепуху в Палате общин и на телевидении, но, пожалуйста, пощадите меня от этого взгляда из бокса для выступлений. Я не лидер оппозиции. Я разумный человек.
Simon Wellington Лису. Реально. На вересковом поле водятся лисы. Это довольно зрелищно. Я люблю туда ходить после работы с красными папками.
Colin Priestley Саймон. Саймон. В качестве пресс-секретаря премьер-министра ты слышал больше confession, чем священник, так что я слышал лучшие лжи в бизнесе, а твоя - политический эквивалент "собака съела мою домашку".
Simon Wellington Если бы я выдумывал предлог, я бы придумал что-то менее нелепое, чем это.
Colin Priestley У тебя были царапины и порванная одежда.
Simon Wellington Меня ограбили. К сожалению, эти двое остановились, чтобы помочь мне. Вот как история и попала на свет. Где же это эгоистичное, безразличное общество, когда оно так необходимо?
Colin Priestley Саймон, сделай мне и себе одолжение. Ты гей. Это то, что мы называем "мома".
Simon Wellington Что?
Colin Priestley Момент безумия. Этот немного неправдоподобный. Нужно придумать новый для твоего пресс-релиза. Минутная ошибка. Вспышка... Ну, возможно, не вспышка, но как-то так.
Simon Wellington Слушай, называй меня сливщиком, называй меня заговорщиком, называй меня антиевропейцем, но я не гей.
Colin Priestley Саймон, ты, вероятно, думаешь, что быть геем - это неправильный ответ, поэтому ты лжешь, но это правильный ответ. Премьер-министр сейчас имеет большинство страны, но даже после нескольких гей-министров кабинет не выглядит так уж радужно для него. Так что мы собираемся назначить министра для "фадж пакеров" и "даверов" - как избиратели научатся их не так называть - только вот мы не можем найти гей-министра.
Simon Wellington Ну, что насчёт...
Colin Priestley Мандельсон не возьмёт это. Сказал что-то насчёт стереотипов. Но тогда посмотри, кого затянула лиса.
Simon Wellington Я не гей.
Colin Priestley Саймон, у тебя 48 часов на решение. "На публике и гордо" - это пресс-релиз, который я планирую. Если ты на публике, значит ты в деле, а если ты в деле, значит ты на публике.
Colin Priestley [о Демокрабе] Ему это нравится.
Charles Prentiss Что?
Colin Priestley Это поистине британская вещь, у неё есть традиции, стиль, у неё есть...
Charles Prentiss ...колеса.
Colin Priestley Да. В ней также есть демократия. Она современная.
Charles Prentiss Это автобус.
Colin Priestley Она в резонансе с народом, это мышление с ясным небом. Напоминает о детстве, о поездках, о морском побережье. Это радикально, но основывается на традициях.
Charles Prentiss Он это хочет?
Colin Priestley Он хочет весь пакет. Это устранит старых ублюдков раз и навсегда, они проведут оставшуюся жизнь в каком-то бесконечном ток-шоу на Радио Файв Лайв. Будет казаться, что это реформы, но суть в том, что это абсолютно бессмысленно.
Charles Prentiss Это точно.
Colin Priestley Жаль, что мы не можем признать твою роль во всем этом, Чарльз. Кажется несправедливым, что весь кредит достается мне. Но кто знает? Я, возможно, смогу замолвить за тебя словечко перед премьером, чтобы ты получил место в Палате лордов. Что бы ты предпочел, верхний или нижний этаж?
Charles Prentiss Ты знаком со своей ж*пой? Потому что твоя жена только что спасла её.
Стивен Фрай
Стивен Фрай
Stephen Fry
Джон Берд
John Bird
Джеффри Палмер
Geoffrey Palmer
Адриан Лукис
Адриан Лукис
Adrian Lukis
Николас Фэррел
Nicholas Farrell
Ангус Дейтон
Angus Deayton
