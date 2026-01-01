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Лемони Сникет: 33 несчастья
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Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» (2018)
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Актеры сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»
Вся информация о сериале
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Count Olaf
Патрик Варбертон
Patrick Warburton
Lemony Snicket
Малина Вайсман
Malina Weissman
Violet Baudelaire
Луи Хайнс
Louis Hynes
Klaus Baudelaire
К. Тодд Фримэн
K. Todd Freeman
Пресли Смит
Presley Smith
Sunny Baudelaire
Люси Панч
Lucy Punch
Esmé Squalor
Эви Лэйк
Avi Lake
Isadora Quagmire
Нэйтан Филлион
Nathan Fillion
Сара Рю
Sara Rue
Робби Амелл
Robbie Amell
Дэвид Алан Грир
David Alan Grier
Роджер Барт
Roger Bart
Керри Кенни
Kerri Kenney
Усман Элли
Usman Ally
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