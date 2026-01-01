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Лемони Сникет: 33 несчастья
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» (2017)
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Актеры сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья»
Вся информация о сериале
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Count Olaf
Патрик Варбертон
Patrick Warburton
Lemony Snicket
Малина Вайсман
Malina Weissman
Violet Baudelaire
Луи Хайнс
Louis Hynes
Klaus Baudelaire
К. Тодд Фримэн
K. Todd Freeman
Пресли Смит
Presley Smith
Sunny Baudelaire
Элфри Вудард
Alfre Woodard
Дон Джонсон
Don Johnson
Уилл Арнетт
Will Arnett
Коби Смолдерс
Cobie Smulders
Аасиф Мандви
Aasif Mandvi
Джоан Кьюсак
Joan Cusack
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
Усман Элли
Usman Ally
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