[Плохое Начало]

Трое детей теряют свой дом и идут жить к кому-то ужасному / Он пытается украсть их состояние с помощью плана, который не совсем законен / Трудно представить, как сироты справились с этим / Но как порядочный человек, вроде вас, вообще мог бы захотеть это увидеть...