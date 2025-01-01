Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Лемони Сникет: 33 несчастья Цитаты

Цитаты из сериала Лемони Сникет: 33 несчастья

Граф Олаф Честно говоря, я предпочитаю длинные телесериалы кино. Это гораздо удобнее
[смотрит в камеру]
Граф Олаф потреблять развлечение, не выходя из собственного дома.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Граф Олаф [достаёт песочные часы] Когда песок закончится, состояние Бодлеров будет моим!
[песок закончится]
Граф Олаф ...Я купил это в интернете. Надо несколько раз перевернуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Виолетта Бодлер Почему ты так нас ненавидишь?
Граф Олаф Потому что это весело!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[тема песни]
Граф Олаф Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Этот шоу разрушит твой вечер, всю жизнь и день! / Каждая отдельная серия — это только несчастье! / Так что отвернись! Отвернись, отвернись!
[другая строфа, которая меняется с каждым приключением]
Граф Олаф Просто отвернись! Отвернись! / На пути только ужас и неудобства / Спроси любого нормального человека: "Стоит ли смотреть?" — и ответ будет: "Отвернись!" / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Плохое Начало]
Граф Олаф Трое детей теряют свой дом и идут жить к кому-то ужасному / Он пытается украсть их состояние с помощью плана, который не совсем законен / Трудно представить, как сироты справились с этим / Но как порядочный человек, вроде вас, вообще мог бы захотеть это увидеть...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Широкое окно]
Граф Олаф Новый опекун Бодлеров охвачен страхом и паникой / Они оказываются на лодке, которая может сойти за Титаник / Мы опросили кучу взрослых, 99% согласны / Должно быть что-то более радостное на экране, чтобы вы могли это увидеть...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Малина Вайсман
Malina Weissman
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше