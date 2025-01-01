Граф ОлафОтвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Этот шоу разрушит твой вечер, всю жизнь и день! / Каждая отдельная серия — это только несчастье! / Так что отвернись! Отвернись, отвернись!
[другая строфа, которая меняется с каждым приключением]
Граф ОлафПросто отвернись! Отвернись! / На пути только ужас и неудобства / Спроси любого нормального человека: "Стоит ли смотреть?" — и ответ будет: "Отвернись!" / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись! / Отвернись, отвернись!
[Плохое Начало]
Граф ОлафТрое детей теряют свой дом и идут жить к кому-то ужасному / Он пытается украсть их состояние с помощью плана, который не совсем законен / Трудно представить, как сироты справились с этим / Но как порядочный человек, вроде вас, вообще мог бы захотеть это увидеть...
[Широкое окно]
Граф ОлафНовый опекун Бодлеров охвачен страхом и паникой / Они оказываются на лодке, которая может сойти за Титаник / Мы опросили кучу взрослых, 99% согласны / Должно быть что-то более радостное на экране, чтобы вы могли это увидеть...