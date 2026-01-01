Лемони Сникет: 33 несчастья (2017): 6 номинаций
Лучшие фэнтезийные или научно-фантастические костюмы
Kelsey Chobotar, Courtney McKenzie, Lorelei Burk, Phoebe Parsons, Cynthia Ann Summers
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — историческая или фэнтезийная игровая программа (60 минут и дольше)
Kate Marshall, Бо Уэлч, Don Macaulay
Номинант
Лучшая детская программа
Дэниел Хэндлер, Joe Tracz, Барри Зонненфельд, Нил Патрик Харрис, Rand Geiger, Rose Lam
Номинант
Лучшие фэнтезийные или научно-фантастические костюмы
Lorelei Burk, Cynthia Ann Summers, Phoebe Parsons, Kelsey Chobotar
Номинант
Лучшая детская программа
Дэниел Хэндлер, Барри Зонненфельд, Нил Патрик Харрис, John Weber, Rose Lam
Номинант
Лучшая музыка — сериал (оригинальная драматическая партитура)
Джеймс Ньютон Ховард
Номинант
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