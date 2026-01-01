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Киноафиша Сериалы Лемони Сникет: 33 несчастья Награды

Награды и номинации «Лемони Сникет: 33 несчастья»

Вся информация о сериале

Лемони Сникет: 33 несчастья (2017): 6 номинаций

Primetime Emmy Awards 2019

Primetime Emmy Awards 2019
Лучшие фэнтезийные или научно-фантастические костюмы
Kelsey Chobotar, Courtney McKenzie, Lorelei Burk, Phoebe Parsons, Cynthia Ann Summers
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика — историческая или фэнтезийная игровая программа (60 минут и дольше)
Kate Marshall, Бо Уэлч, Don Macaulay
Номинант
Лучшая детская программа
Дэниел Хэндлер, Joe Tracz, Барри Зонненфельд, Нил Патрик Харрис, Rand Geiger, Rose Lam
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018

Primetime Emmy Awards 2018
Лучшие фэнтезийные или научно-фантастические костюмы
Lorelei Burk, Cynthia Ann Summers, Phoebe Parsons, Kelsey Chobotar
Номинант
Лучшая детская программа
Дэниел Хэндлер, Барри Зонненфельд, Нил Патрик Харрис, John Weber, Rose Lam
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017

Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая музыка — сериал (оригинальная драматическая партитура)
Джеймс Ньютон Ховард
Номинант
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