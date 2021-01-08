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Киноафиша Сериалы Открытие ведьм Сезоны Сезон 2 Серия 6

Открытие ведьм 2018 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Открытие ведьм»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 8 января 2021
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 8 января 2021
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 8 января 2021
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 8 января 2021
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 8 января 2021
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 8 января 2021
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 8 января 2021
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 8 января 2021
Серия 9
Сезон 2 / Серия 9 8 января 2021
Серия 10
Сезон 2 / Серия 10 8 января 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Открытие ведьм» в прошлом Филипп узнает крайне тревожные новости. В итоге именно это провоцирует развитие его конфликта с вампиром Мэттью. В настоящем Изабо, Эм и Сара пытаются найти секретное сообщение, посланное им.

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