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Киноафиша Сериалы Открытие ведьм Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Открытие ведьм» (2021)

Актеры сериала «Открытие ведьм» Вся информация о сериале
Мэттью Гуд
Мэттью Гуд Matthew Goode
Matthew Clairmont Тереза Палмер
Тереза Палмер Teresa Palmer
Diana Bishop Стивен Кри
Стивен Кри Steven Cree
Том Бирн Tom Byrne
Малин Буска
Малин Буска Malin Buska
Sheila Hancock
Алекс Кингстон
Алекс Кингстон Alex Kingston
Sarah Bishop Грегг Чиллин
Грегг Чиллин Gregg Chillin
Эшлин Лофтус
Эшлин Лофтус Aisling Loftus
Оуэн Тил
Оуэн Тил Owen Teale
Peter Knox Вэлари Петтифорд
Вэлари Петтифорд Valarie Pettiford
Emily Mather Майкл Джибсон
Майкл Джибсон Michael Jibson
Тревор Ив
Тревор Ив Trevor Eve
Gerbert D'Aurillac Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой James Purefoy
Joshua Pickering
Мило Твоми Milo Twomey
Линдси Дункан
Линдси Дункан Lindsay Duncan
Ysabeau de Clermont Сорча Кьюсак
Сорча Кьюсак Sorcha Cusack
Marthe Пол Рис
Пол Рис Paul Rhys
Лоуренс Спэллман
Лоуренс Спэллман Laurence Spellman
Том Хьюз
Том Хьюз Tom Hughes
Эдвард Блюмель
Эдвард Блюмель Edward Bluemel
Marcus Whitmore Лоис Чимимба
Лоис Чимимба Lois Chimimba
Виктория Йетс
Виктория Йетс Victoria Yeates
Аийша Харт
Аийша Харт Aiysha Hart
Miriam Shepherd
Холли Аирд Holly Aird
Элейн Кэссиди
Элейн Кэссиди Elaine Cassidy
Adelle Leonce
Эдриен Роулинс Adrian Rawlins
Gaby French
Марк Холден Mark Holden
Amanda Hale
Таня Муди
Таня Муди Tanya Moodie
Agatha Wilson
Patrick Driver
Алессандро Брессанелло
Алессандро Брессанелло Alessandro Bressanello
Карин Бертлинг Karin Bertling
Барбара Мартен
Барбара Мартен Barbara Marten
Струан Роджер Struan Rodger
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