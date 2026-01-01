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Киноафиша Сериалы Открытие ведьм Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Открытие ведьм» (2018)

Актеры сериала «Открытие ведьм» Вся информация о сериале
Эларика Галлахер
Эларика Галлахер Elarica Gallagher
Тереза Палмер
Тереза Палмер Teresa Palmer
Diana Bishop Линдси Дункан
Линдси Дункан Lindsay Duncan
Ysabeau de Clermont Мэттью Гуд
Мэттью Гуд Matthew Goode
Matthew Clairmont Фредди Торп
Фредди Торп Freddie Thorp
Малин Буска
Малин Буска Malin Buska
Лу Брили Louise Brealey
Gillian Chamberlain Тревор Ив
Тревор Ив Trevor Eve
Gerbert D'Aurillac
Доминик Боррелли Dominic Borrelli
Сорча Кьюсак
Сорча Кьюсак Sorcha Cusack
Marthe
Дэвид Ньюман David Newman
Алекс Кингстон
Алекс Кингстон Alex Kingston
Sarah Bishop
Ричард Катц Richard Katz
София Майлс Sophia Myles
Тристан Гравель
Тристан Гравель Trystan Gravelle
Аийша Харт
Аийша Харт Aiysha Hart
Miriam Shepherd Грег МакХью
Грег МакХью Greg McHugh
Hamish Osborne Эдвард Блюмель
Эдвард Блюмель Edward Bluemel
Marcus Whitmore Оуэн Тил
Оуэн Тил Owen Teale
Peter Knox Вэлари Петтифорд
Вэлари Петтифорд Valarie Pettiford
Emily Mather
Sadie Shimmin
Грегг Чиллин
Грегг Чиллин Gregg Chillin
Таня Муди
Таня Муди Tanya Moodie
Agatha Wilson Эшлин Лофтус
Эшлин Лофтус Aisling Loftus
Sophie Norman
Адетомива Едун Adetomiwa Edun
Joe Grossi
Кен Боунс Ken Bones
Нила Аалия Nila Aalia
Джулиан Костов
Джулиан Костов Julian Kostov
Дэниэл Эзра
Дэниэл Эзра Daniel Ezra
Nathaniel Wilson
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