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Киноафиша Сериалы Дамы шутят по-черному Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона телешоу «Дамы шутят по-черному» (2019)

Участники телешоу «Дамы шутят по-черному» Вся информация о телешоу
Робин Тиди Robin Thede
Кинта Брансон
Кинта Брансон Quinta Brunson
Gabrielle Dennis
Эшли Николь Блэк Ashley Nicole Black
Исса Рэй
Исса Рэй Issa Rae
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт Angela Bassett
Лоретта Дивайн
Лоретта Дивайн Loretta Devine
Жермен Фаулер Jermaine Fowler
Николь Байер
Николь Байер Nicole Byer
Иветт Николь Браун
Иветт Николь Браун Yvette Nicole Brown
Khandi Alexander
Эйджа Наоми Кинг
Эйджа Наоми Кинг Aja Naomi King
Дэвид Алан Грир
Дэвид Алан Грир David Alan Grier
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр Phil LaMarr
Лаверн Кокс
Лаверн Кокс Laverne Cox
Лил Рел Ховери
Лил Рел Ховери Lil Rel Howery
Дион Коул
Дион Коул Deon Cole
Тиа Моури
Тиа Моури Tia Mowry
Шерил Ли Ральф
Шерил Ли Ральф Sheryl Lee Ralph
Ивонн Орджи
Ивонн Орджи Yvonne Orji
Лина Уэйте
Лина Уэйте Lena Waithe
Марсаи Мартин
Марсаи Мартин Marsai Martin
Ларри Уилмор
Ларри Уилмор Larry Wilmore
Наташа Ротуэлл
Наташа Ротуэлл Natasha Rothwell
Тайлер Джеймс Уильямс
Тайлер Джеймс Уильямс Tyler James Williams
Эмбер Райли Amber Riley
Эссенс Эткинс Essence Atkins
Келли Роулэнд Kelly Rowland
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