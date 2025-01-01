Меню
Киноафиша Сериалы Братья Вентура Цитаты

Цитаты из сериала Братья Вентура

The Monarch Что? Думал, что это гейство, да? Вот что ты, чертов урод, сказал? О, это не гейство. Но король Горилла там - гей! И, уверен, он не может дождаться, чтобы откусить кусок твоего члена!
[указывает на Дина]
The Monarch Ты! Вставай! Я сказал, вставай, черт возьми! Как тебя зовут?
Dean Venture Дин Вен...
The Monarch [кричит] Твое имя - сука! И ты мой. Ты собственность! И когда мне надоест трахать каждую дырку, которую Бог просверлил в твоем стройном теле... Король Горилла! У тебя есть сигарета?
[Король Горилла передает ему одну]
The Monarch Вот! Я только что продал тебя за сигарету! И я не курю!
[осознает, кто такой Дин]
The Monarch Черт возьми! Ты - Дин-Чертова-Венчур! Король, мне нужно выкупить свою суку обратно. Вот твоя сигарета.
King Gorilla Пошел ты. Дай доллар!
Henchman 21 Здесь ты ошибаешься, мой друг. Эта женщина уже убивала.
Henchman 24 Предположительно.
Henchman 21 Ладно, whatever. Но она была крупной. Мы говорим о здоровой, крепкой женщине с сомнительной психикой.
Henchman 24 О, ты совершенно недооцениваешь неутомимый дух выживальщицы.
The Monarch Эй, угадай что? Никого не волнует, кто победит в безумной фэнтезийной драке между Анной Франк и Лиззи Борден. Нам не стоило брать наёмников. Мы будем единственными, у кого вообще есть наёмники!
Brock Samson Разве у тебя нет ничего другого, кроме как цепляться к доктору Вентуре? Почему ты не пробовал заняться мировым господством, боишься больших лиг?
The Monarch Пожалуйста. Насколько я тебе выгляжу глупо? Мировое господство. Это я оставлю религиозным фанатикам или республиканцам, спасибо.
Доктор Вентура Дин! Ты что, в яички себе иглы вколол? Можешь сказать мне! Я в теме!
Dean Venture Хорошая мысль, братец. А я думал, что я должен быть умным
Hank Venture Моя мама не растила дураков
Dean Venture М-мы не имеем мамы, Хэнк...
[неловкая пауза]
Brock Samson Теперь, Хэнк, коснись своего горла. Эта трубка, которую ты чувствуешь, — это трахея. Думай об этом как о своей ручке. То, на чём лежит твой палец, — это сонная артерия. Думай об этом как о своей кнопке. Я хочу, чтобы ты схватил ручку, нажал кнопку. Можешь повторить это, Хэнк?
Hank Venture [задыхается] Схвати ручку, нажми кнопку.
Brock Samson Отпусти своё горло, Хэнк.
Дин Венчура Хэнк! Я побрился внизу. Я положу это под подушку для зубной феи!
Хэнк Венчура Доктор видел твоего странного собачьего урода?
Доктор Венчура Хэнк, не хвастайся брату своим обрезанием.
Доктор Вентура О, ты не знаешь, когда с этим всем остановиться, да? Ты всё время нажимаешь на мои кнопки!
Монарх Ты мой заклятый враг! Вот что я делаю! Это моя фишка!
Брок Сэмсон Это ты сделал! Это ты сделал, не так ли? РРРААХ!
Барон Юндербхайт Как всегда, твои детективные способности безупречны, Сэмсон. Тебе удалось разоблачить мой зловещий план запереть себя в подземелье, прикованным к альбиносу.
Brock Samson После такого поворота, ты почувствуешь щелчок, и тело станет как тряпка.
Hank Venture И это его вырубит... ещё сильнее?
Brock Samson Это его убьёт.
Hank Venture А я должен?
Brock Samson Ладно, хватит слезливого балагана. Свяжи его и, наверное, заткни ему рот. Но при первой же проблеме я хочу, чтобы ты хотя бы сломал ему обе ноги.
[Барон Юндербайт предлагает "подарок на прощание" своим предательским миньонам]
Котоклоп Тигровая мазь. Я не понимаю.
Девушка Гитлер О, может, он говорит, что злится на нас, и даёт нам мазь, чтобы успокоить.
Котоклоп Это тупо. Сэр, что конкретно...?
[Барона Юндербайта не видно.]
Котоклоп Куда он делся? Я знал, я знал! Он собирается нас убить, да?
[Тигры вырываются из стен и атакуют миньонов]
Котоклоп О, черт!
Дворецкий [снаружи в коридоре] Нужно ли мне попросить обслуживающий персонал убрать в комнате, мой господин?
Барон Юндербайт Нет, не сейчас, Дворецкий.
[Барон нажимает на пульт, активируя устройство, прикреплённое к тиграм]
Девушка Гитлер Охhhh. Тигровая *бомба!*
Барон Юндербайт Котопс! Что у тебя на уме?
Котопс Туризм взлетел до небес у Колодца Горьких Слез и в родильной яме Юндербайта с тех пор, как ты издал указ о обязательном посещении.
Барон Юндербайт Я же говорил. Девочка Гитлер?
Девочка Гитлер Производство бензиновых жевательных резинок удвоилось на детских шахтах для рабов. Беспокойство привело к кратковременному всплеску, но мы стабилизировали ситуацию, отрезав ноги альфа-самцов, И ПОПУЛЯРНЫМ ДЕВЧОНКАМ!
Барон Юндербайт Хорошо! Хорошо!
The Monarch Я хотел бы поблагодарить тебя за то, что нашёл президентскую машину времени Гровера Кливленда для меня. Я передам ему твои приветствия.
[Монарх держит Брока Сампсона ровно так, как ему нужно]
Монарх Отпустите бабочек.
[Мёртвые бабочки падают на Брока]
Монарх Ладно, чья была задача кормить бабочек?
Доктор Подруга Убить врага на Рождество — что, это подарок для меня?
Монарх Ну, я тоже тебе кое-что подготовил в stocking-stuffers...
[открывая дверь в ванную, паря над землёй, подdramatic музыку]
Доктор Байрон Орфей Не торопись заходить в эту комнату. Я на обед поел Тачо Бэлл!
Доктор Вентура Дин, ты пахнешь, как б#л#ть
Реднек #1 Эй, парень... почему бы тебе не постричься?
Реднек #2 Ты слышишь, парень? Ты глухой, или ты просто п#да?
Доктор Байрон Орфеус Могу предложить вам, джентльмены, унести вашу местную колоритность куда подальше? Вы привлекаете нежелательное внимание к моему присутствию.
Реднек #2 А ты что с этим сделаешь?
Реднек #1 Ты в колготках!
Реднек #2 Что?
Реднек #1 Он такой... потому что он гей!
Доктор Байрон Орфеус [начинается драматическая музыка] Учти, это твое последнее предупреждение! Ты не знаешь, на какой риск идёшь! Шёпот с моих уст откроет твой разум миру АРКАНИЧЕСКИХ МУЧЕНИЙ!
Реднек #2 [моментальная тишина] П#да!
Доктор Байрон Орфеус [произносит заклинание] РРРАААААHHHHHH!
Капитан Пират Садись мне на колени, сынок. Время рассказов
Дин Вентура Я не хочу сидеть у тебя на коленях!
Капитан Пират Ладно! Не садись!
[Брок Сэмсон оторвал руку анимационной статуе и теперь бьет его этой рукой]
Хэнк Вентура Не думай о себе! Не думай о себе!
[повторяемая линия]
Хэнк Вентура Хэнк Вентура, Дин Вентура: ВПЕРЁД, КОМАНДА ВЕНТУРА!
