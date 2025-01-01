The Monarch Что? Думал, что это гейство, да? Вот что ты, чертов урод, сказал? О, это не гейство. Но король Горилла там - гей! И, уверен, он не может дождаться, чтобы откусить кусок твоего члена!

[указывает на Дина]

The Monarch Ты! Вставай! Я сказал, вставай, черт возьми! Как тебя зовут?

Dean Venture Дин Вен...

The Monarch [кричит] Твое имя - сука! И ты мой. Ты собственность! И когда мне надоест трахать каждую дырку, которую Бог просверлил в твоем стройном теле... Король Горилла! У тебя есть сигарета?

[Король Горилла передает ему одну]

The Monarch Вот! Я только что продал тебя за сигарету! И я не курю!

[осознает, кто такой Дин]

The Monarch Черт возьми! Ты - Дин-Чертова-Венчур! Король, мне нужно выкупить свою суку обратно. Вот твоя сигарета.