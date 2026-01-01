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Ронья, дочь разбойника
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Ронья, дочь разбойника» (2024)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
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Трейлеры
Места съёмок
Актеры сериала «Ронья, дочь разбойника»
Вся информация о сериале
Кристофер Вагелин
Christopher Wagelin
Криста Косонен
Krista Kosonen
Керстин Линден
Kerstin Linden
Юхан Ульвесон
Johan Ulvesson
Сверрир Гуднасон
Sverrir Gudnason
Maria Nohra
Пер Лассон
Per Lasson
Бьорн Эльгерд
Björn Elgerd
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