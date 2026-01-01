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Актёры 1 сезона сериала «Путь» (2024)

Актеры сериала «Путь» Вся информация о сериале
Стеффан Родри Steffan Rhodri
Geoff
Мали Харрис Mali Harries
Dee
Каллум Скотт Хауэллс Callum Scott Howells
Owen
Анайрин Барнард
Анайрин Барнард Aneurin Barnard
Dan Том Каллен
Том Каллен Tom Cullen
Jack Price Эрин Ричардс
Эрин Ричардс Erin Richards
Пол Рис
Пол Рис Paul Rhys
Дэнни Сапани
Дэнни Сапани Danny Sapani
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс Mark Lewis Jones
Glynn
Катрин Айерс Catherine Ayers
Майкл Шин
Майкл Шин Michael Sheen
Denny Driscoll
Патрик Балади Patrick Baladi
Джорджия Моффетт Georgia Moffett
Люк Эванс
Люк Эванс Luke Evans
Саймон Армстронг Simon Armstrong
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