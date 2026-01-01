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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Путь» (2024)
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Актеры сериала «Путь»
Вся информация о сериале
Стеффан Родри
Steffan Rhodri
Geoff
Мали Харрис
Mali Harries
Dee
Каллум Скотт Хауэллс
Callum Scott Howells
Owen
Анайрин Барнард
Aneurin Barnard
Dan
Том Каллен
Tom Cullen
Jack Price
Эрин Ричардс
Erin Richards
Пол Рис
Paul Rhys
Дэнни Сапани
Danny Sapani
Марк Льюис Джонс
Mark Lewis Jones
Glynn
Катрин Айерс
Catherine Ayers
Майкл Шин
Michael Sheen
Denny Driscoll
Патрик Балади
Patrick Baladi
Джорджия Моффетт
Georgia Moffett
Люк Эванс
Luke Evans
Саймон Армстронг
Simon Armstrong
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