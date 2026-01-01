Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Морская полиция: Гавайи
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Морская полиция: Гавайи» (2021)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Актеры сериала «Морская полиция: Гавайи»
Вся информация о сериале
Ванесса Лаше
Vanessa Lachey
Алекс Таррант
Alex Tarrant
Ноа Миллс
Noah Mills
Ясмин Аль-Бустами
Yasmine Al-Bustami
Джейсон Антун
Jason Antoon
Моусес Гудз
Moses Goods
Уилмер Вальдеррама
Wilmer Valderrama
Виктория Андерсон
Tori Anderson
Энвер Гьокай
Enver Gjokaj
Хлоя Ксенджери
Chloe Csengery
Дастин Нгуен
Dustin Nguyen
Шона Кофоуд
Seana Kofoed
Даниэль Залопани
Danielle Zalopany
Мадлен Зима
Madeline Zima
Энтони Руйвивар
Anthony Ruivivar
Мори Стерлинг
Maury Sterling
Катрина Ло
Katrina Law
Брэд Картер
Brad Carter
Бела Коале
Beulah Koale
Бронсон Пиншо
Bronson Pinchot
Патрик Фишлер
Patrick Fischler
Том Ленк
Tom Lenk
Гэри Коул
Gary Cole
Лидия Лук
Lydia Look
Брюс Олтмен
Bruce Altman
Джули Уайт
Julie White
Алек Мапа
Alec Mapa
Роб Бенедикт
Rob Benedict
Скотт Лоуренс
Scott Lawrence
Шариф Аткинс
Sharif Atkins
Кен Такэмото
Ken Takemoto
Титус Макин мл.
Titus Makin Jr.
Дерек Филлипс
Derek Phillips
Эшли ЛаТроп
Ashleigh LaThrop
Alex Quijano
Луиз Барнс
Louise Barnes
Дэвид Колл
David Call
Дэн Мартин
Dan Martin
Rafael Cebrián
Эштон Холмс
Ashton Holmes
Patrick Cage
Т. В. Карпио
T.V. Carpio
Алиса Аллапач
Alisa Allapach
Ардешир Радпур
Ardeshir Radpour
Джинн Саката
Jeanne Sakata
Toshiji Takeshima
Пресцилиана Эспаролини
Presciliana Esparolini
Мартин Мартинес
Martin Martinez
Фиона Рене
Fiona Rene
Кристофер Редман
Christopher Redman
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
Робот-пылесос, моющий пылесос или паровая швабра: эксперт объяснила, что в 2026 году стоит купить для дома
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить