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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Белое Рождество
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Белое Рождество» (2011)
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Актеры сериала «Белое Рождество»
Вся информация о сериале
Ким Сан-гён
Kim Sang-kyung
Пэк Сон-хён
Baek Seong-hyeon
Исом
Esom
Ли Су Хёк
Lee Soo-hyuk
Yoon Soo
Ким У-бин
Kim Woo-bin
Kang Mi Reu
Хон Джон-хён
Jong-hyeon Hong
Ким У-бин
Kim Woo-bin
Ким Ён-гван
Young-kwang Kim
Сон Джун
Seong Joon
Чон Сог-вон
Seok-Won Jeong
Ли Эль
Lee El
Квак Чон-ук
Kwak Jeong Wook
Yang Kang Mo
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