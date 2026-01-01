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Каннамская красотка
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Актёры 1 сезона сериала «Каннамская красотка» (2018)
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Актеры сериала «Каннамская красотка»
Вся информация о сериале
Лим Су-хян
Soo-hyang Im
Чха Ын-у
Cha Eun-Woo
Чо У-ри
Jo Woo-ri
Hyun Soo Ah
Квак Тон-ён
Kwak Dong-yeon
Пак Чу-ми
Joo-mi Park
Пак Сон-гын
Park Seong-geun
У Хён
Woo Hyeon
Мин До-хи
Min Do-hee
Ли Тхэ-сон
Lee Tae-seon
Ли Е-рим
Lee Ye-rim
Пак Ю-на
Park Yoo-na
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