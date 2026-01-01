Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
H2O: Просто добавь воды
Сезоны
Сезон 3
Актеры и роли
Актёры 3 сезона сериала «H2O: Просто добавь воды» (2009)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Актеры сериала «H2O: Просто добавь воды»
Вся информация о сериале
Кариба Хейн
Cariba Heine
Rikki Chadwick
Фиби Тонкин
Phoebe Tonkin
Индиана Эванс
Indiana Evans
Люк Митчелл
Luke Mitchell
Will Benjamin
Энгус МакЛарен
Angus McLaren
Lewis McCartney
Burgess Abernethy
Джэйми Тимони
Jamie Timony
Nate
Cleo Massey
Kim Sertori
Муш Филлипс
Mouche Phillips
Alan David Lee
Don Sertori
Джордан Патрик Смит
Jordan Patrick Smith
Эндрю Лис
Andrew Lees
Дэмиен Гарви
Damien Garvey
Joe Davidson
Мэттью Окин
Matt Okine
Реми Хай
Remy Hii
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Смеситель блестит без дорогих порошков и жёсткой губки: грубый налёт убираю тем, что давно пылится на кухне
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
Эти детективы НТВ незаслуженно остаются в тени «Невского» и «Шефа»: 5 шикарных сериалов с рейтингом от 8.1
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить