Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Морской патруль Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Морской патруль» (2009)

Актеры сериала «Морской патруль» Вся информация о сериале
Светлана Антонова
Светлана Антонова Svetlana Antonova
Ксения Викторовна Черноскутова Kseniya Chernoskutova
Александр Давыдов
Александр Давыдов Aleksandr Davydov
Игорь Балалаев
Игорь Балалаев Igor Balalaev
Микаэл Джанибекян
Микаэл Джанибекян Mikael Dzhanibekyan
Анна Бачалова
Анна Бачалова Anna Bachalova
Юрий Батурин
Юрий Батурин Yury Baturin
Виктор Григорюк Viktor Ivanovitsj Grigorjuk
Дарья Иванова Daria Ivanova
Ирина Климова Irina Klimova
Александр Горчилин
Александр Горчилин Aleksandr Gorchilin
Ariy Chumakov
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов Dmitriy Orlov
Сергей Кешишев Sergey Keshishev
Сергей Шарифуллин
Сергей Шарифуллин Sergey Sharifullin
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев Daniil Vorobyov
Дарья Погодина Darya Pogodina
Sergey Shnyrov
Игорь Старосельцев Igor Staroseltsev
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер Nikolay Shrayber
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше