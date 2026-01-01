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Морской патруль
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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Морской патруль» (2009)
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Актеры сериала «Морской патруль»
Вся информация о сериале
Светлана Антонова
Svetlana Antonova
Ксения Викторовна Черноскутова
Kseniya Chernoskutova
Александр Давыдов
Aleksandr Davydov
Игорь Балалаев
Igor Balalaev
Микаэл Джанибекян
Mikael Dzhanibekyan
Анна Бачалова
Anna Bachalova
Юрий Батурин
Yury Baturin
Виктор Григорюк
Viktor Ivanovitsj Grigorjuk
Дарья Иванова
Daria Ivanova
Ирина Климова
Irina Klimova
Александр Горчилин
Aleksandr Gorchilin
Ariy Chumakov
Дмитрий Орлов
Dmitriy Orlov
Сергей Кешишев
Sergey Keshishev
Сергей Шарифуллин
Sergey Sharifullin
Даниил Воробьев
Daniil Vorobyov
Дарья Погодина
Darya Pogodina
Sergey Shnyrov
Игорь Старосельцев
Igor Staroseltsev
Николай Шрайбер
Nikolay Shrayber
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