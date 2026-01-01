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Морской патруль
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Морской патруль» (2008)
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Актеры сериала «Морской патруль»
Вся информация о сериале
Светлана Антонова
Svetlana Antonova
Микаэл Джанибекян
Mikael Dzhanibekyan
Алексей Фаддеев
Aleksey Faddeev
Сергей Гурьев
Sergey Guryev
Дарья Лузина
Daria Luzina
Stanislav Kisilevskiy
Виктор Григорюк
Viktor Ivanovitsj Grigorjuk
Yanina Kalganova
Дмитрий Орлов
Dmitriy Orlov
Марина Казанкова
Marina Kazankova
Дарья Иванова
Daria Ivanova
Евгений Серов
Yevgeni Serov
Сергей Мурзин
Sergey Murzin
Сергей Шарифуллин
Sergey Sharifullin
Дарина Рыхлицкая
Anna Osipova
Олег Васильков
Oleg Vasilkov
Aleksey Pashin
Sergey Shnyrov
Юрий Ваксман
Yuriy Vaksman
Антон Юрьев
Anton Yuryev
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