Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Поймай мне убийцу Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Поймай мне убийцу» (2024)

Актеры сериала «Поймай мне убийцу» Вся информация о сериале
Шарлотта Хоуп
Шарлотта Хоуп Charlotte Hope
Стивен Джон Уард Steven John Ward
Kagiso Kuypers
Шон Майкл
Шон Майкл Sean Cameron Michael
Джабулани Мтембу Jabulani Mthembu
Meghan Oberholzer
Эдриэн Гэлли Adrian Galley
Крис Гксалаба Chris Gxalaba
Грант Росс Grant Ross
Sekoati Sk Tsubane
Крис ван Ренсбург
Крис ван Ренсбург Chris van Rensburg
Фрэнк Ротенбаш Frank Rautenbach
Albert Pretorius
Louw Venter
Адам Нилл Adam Neill
Ambrose Uren
Карел Нель
Карел Нель Carel Nel
Kiroshan Naidoo
Моци Текатека Motsi Tekateka
Геон Нел Geon Nel
Natalie Robbie
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше