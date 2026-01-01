22 августа посмотрите на рябину: она подскажет, будет ли зима лютой и ждать ли сугробов по шею

Теперь знаю, как найти в лесу самое грибное место: запомните 3 ориентира, чтобы набрать целую корзину

Конец августа — время закатывать банки: обожаю огурцы «Глобус», вкус которых многие помнят ещё с СССР

Джекс все-таки пережил столкновение с фурой? «Сыны анархии» официально возвращаются – «оживят» даже тех, кто умер в страшных муках

«Колобок» укатился из топа, а вот этот фильм пробил 2 млрд рублей в августе: идет всего 6 минут

Если не знаете, что включить вечером — смело ставьте «Мармелад» с рейтингом 7,2: звезда «Очень странных дел» тут просто шикарен

«Универсамовские в сборе»: звезды «Слова пацана» снова на одном экране, но «инспекторше» теперь не до смеха

«Он здесь раскрылся лучше, чем в “Первом отделе”»: этот детектив с Колесниковым и рейтингом 7,2 оказался ближе зрителям

«Настоящее спасение для психики»: 5 сериалов Первого канала, которые зрители готовы пересматривать снова и снова

Этот детектив Netflix заставил выпасть из жизни на пару дней – «так меня захватил сюжет»: оправдал свои 7.7 на IMDb