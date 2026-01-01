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Актёры 1 сезона сериала «Малыш Бандито» (2024)

Актеры сериала «Малыш Бандито» Вся информация о сериале
Nicolás Contreras
Франциска Армстронг Francisca Armstrong
Пабло Макая
Пабло Макая Pablo Macaya
Марсело Алонсо
Марсело Алонсо Marcelo Alonso
Lukas Vergara
Panda
Сигрид Алегрия Sigrid Alegría
Sara Becker
Маурисио Песутич
Маурисио Песутич Mauricio Pesutic
Полина Уррутиа
Полина Уррутиа Paulina Urrutia
Mario Bustos
Марио Хортон
Марио Хортон Mario Horton
Альваро Эспиноза Álvaro Espinoza
Мариана Лойола
Мариана Лойола Mariana Loyola
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