Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Белая полоса
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Белая полоса» (2025)
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Актеры сериала «Белая полоса»
Вся информация о сериале
Александр Дуда
Aleksandr Duda
Виктория Фишер
Viktoriya Fisher
Олег Каменщиков
Oleg Kamenshchikov
Алексей Коряков
Aleksey Koryakov
Роман Маякин
Roman Mayakin
Евгений Миллер
Yevgeny Miller
Анастасия Мишина
Anastasia Mishina
Анастасия Панина
Anastasiya Panina
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить