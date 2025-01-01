НарраторВ системе уголовного правосудия сексуальные преступления считаются особенно тяжкими. В Нью-Йорке преданные детективы, которые расследуют эти жестокие преступления, являются членами элитного отряда, известного как Специальный корпус по расследованию преступлений против сексуальной неприкосновенности. Это их истории.
Fin Tutuola[все смотрят на него после того, как он объяснил, что значит 'секретный секс'] Не смотрите на меня, я просто всё это знаю.
Det. Elliot Stabler[видит, как Уорнер входит в ресторан, где они с Оливией обедают] Судмедэксперт вне лаборатории? Должно быть, дело серьезное.
Capt. Donald CragenМоя жена была на рейсе в Орландо как стюардесса, а я дома, оттирая водоросли с плитки вокруг бассейна, который мы никогда не использовали, тот самый, который в итоге привёл меня в неприятности с внутренними делами, потому что «что за фигня, коп с бассейном?», верно? А потом зазвонил телефон, тот самый звонок, которого она всегда ждала и которого всегда боялась.
Fin Tutuola[Munch начинает одну из своих теорий...] Не заводите его на тему одной из своих теорий заговора!
Olivia BensonВы арестованы за попытку похищения и безответственное создание угрозы. У вас есть право хранить молчание. Если вы откажетесь от этого права, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде.