Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Закон и порядок. Специальный корпус Цитаты

Цитаты из сериала Закон и порядок. Специальный корпус

[Ищет удостоверение личности в сумочке жертвы]
Оливия Бенсон Нет украшений. Я всегда ношу хотя бы пару серёг в своей сумочке.
Эллиот Стейблер Да, конечно, как будто ты носишь сумочку.
Оливия Бенсон Потому что ты носишь её за меня.
Эллиот Стейблер Хе...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[вступительное повествование]
Нарратор В системе уголовного правосудия сексуальные преступления считаются особенно тяжкими. В Нью-Йорке преданные детективы, которые расследуют эти жестокие преступления, являются членами элитного отряда, известного как Специальный корпус по расследованию преступлений против сексуальной неприкосновенности. Это их истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fin Tutuola [все смотрят на него после того, как он объяснил, что значит 'секретный секс'] Не смотрите на меня, я просто всё это знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Elliot Stabler [видит, как Уорнер входит в ресторан, где они с Оливией обедают] Судмедэксперт вне лаборатории? Должно быть, дело серьезное.
M.E. Melinda Warner Я получил отчёт по содержимому рвоты.
Det. Olivia Benson Стоит ли мне прекращать есть из-за этого?
M.E. Melinda Warner Говядина, моцарелла, кукуруза и изюм. К счастью, это всё было в желудке всего несколько часов, так что переварено только частично.
Det. Olivia Benson Ладно, я закончила.
[отдвигает салат. ЭллиотShrugs и берёт его]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Olivia Benson Твой единственный вечер на свободе, и ты идешь в продуктовый магазин? Это жалко.
Det. Elliot Stabler [пожимает плечами] Продуктовый магазин со стриптизершами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Соседка [соседка-любопытка стала свидетелем изнасилования и не сообщила об этом] Мне нужен адвокат?
Эллиот Стейблер За шпионство? Нет, тебе просто нужен психотерапевт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. Donald Cragen Моя жена была на рейсе в Орландо как стюардесса, а я дома, оттирая водоросли с плитки вокруг бассейна, который мы никогда не использовали, тот самый, который в итоге привёл меня в неприятности с внутренними делами, потому что «что за фигня, коп с бассейном?», верно? А потом зазвонил телефон, тот самый звонок, которого она всегда ждала и которого всегда боялась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fin Tutuola [Munch начинает одну из своих теорий...] Не заводите его на тему одной из своих теорий заговора!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Дональд Крейген Что нужно, чтобы получить полное ДНК с целого заведения?
Адвокат Александра Кэбот Конституционное изменение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как он проиграл в игре]
John Munch Чёрт возьми. Я сдох.
[Фин хватает контроллер]
Fin Tutuola Дай мне это посмотреть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
M.E. Melinda Warner [проводя вскрытие при присутствии детективов] Жидкостей нет. Тесты показывают наличие спермицидов, характерных для презервативов.
[вынимает орган из тела и взвешивает его]
Elliot Stabler Это весело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дет. Моник Джеффрис Ты будешь это есть?
Джон Манч Допустим, мы скажем 'да'.
Дет. Моник Джеффрис Допустим, я просто вежливо отказываюсь.
Джон Манч Это было бы впервые.
Брайан Кэссиди Да ладно, Манч не ест овощи.
Дет. Моник Джеффрис Серьезно? Я слышала, что это не единственное, что Джон не... ест.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза, когда подозреваемые дают "отличное" объяснение для своих действий]
ADA Casey Novak Это всё, что ты можешь придумать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Детектив Эллиот Стейблер [к Финну во время карточной игры] Какой твой любимый способ пытки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ADA David Goreman Так ты эксперт по сексуальным преступлениям - верно?
Brian Cassidy Ну, нам всем есть чему поучиться...
ADA David Goreman Я уверен. Можешь сказать нам технический, или "психосексуальный" термин, если угодно - за совращение незнакомца?
Brian Cassidy [думая] ... Фромаж?...
[публика смеется]
ADA David Goreman Я полагаю, это "фроттаж".
Brian Cassidy Верно, верно - "фроттаж".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Дональд Крейген Ты не имеешь права выбирать жертву.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Olivia Benson Вы арестованы за попытку похищения и безответственное создание угрозы. У вас есть право хранить молчание. Если вы откажетесь от этого права, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дет. Эллиот Стейблер [кричит] У меня тройка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Munch Не говоря уже о том, что я потерял жену после менее чем одной ночи супружеского блаженства из-за кого-то, кто был не только детективом, но и членом моей собственной команды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ADA Casey Novak Это меняет всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше