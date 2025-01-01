Моя жена была на рейсе в Орландо как стюардесса, а я дома, оттирая водоросли с плитки вокруг бассейна, который мы никогда не использовали, тот самый, который в итоге привёл меня в неприятности с внутренними делами, потому что «что за фигня, коп с бассейном?», верно? А потом зазвонил телефон, тот самый звонок, которого она всегда ждала и которого всегда боялась.