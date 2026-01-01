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Киноафиша Сериалы Закон и порядок. Специальный корпус Награды

Награды и номинации «Закон и порядок. Специальный корпус»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
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