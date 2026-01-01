Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Закон и порядок. Специальный корпус
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Награды и номинации «Закон и порядок. Специальный корпус»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
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