Явление отца-маньяка, выстрел и побег: чем закончился сериал «Как приручить лису»

Нолан — крут, но он не первый: «Одиссею» экранизировали 6 раз — на Гомера даже Кончаловский замахнулся

Куда делся Гранин из «Следа»: и почему сценаристы решились на шокирующий поворот

Каждый 5-й россиянин верит, что солнце вращается вокруг земли: но в этих 5 фильмах конспирология безумнее в разы

Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл

Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно

Не только Гоша из «Москва слезам не верит»: вспомните по кадрам 7 фильмов с участием Алексея Баталова (тест)

«Идите и снимите свое»: зрители раскритиковали «Хроники русской революции», но Кончаловский ответил по каждому пункту

MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач

Вы же помните начало «Оно 2»? В России могут запретить одну из лучших экранизаций Кинга – «Киноафиша» выяснила причину