Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Мечтательница
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Мечтательница» (2022)
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Мечтательница»
Вся информация о сериале
Конни Нильсен
Connie Nielsen
Ханне Улдал
Hanne Uldal
Хоаким Фьелструп
Joachim Fjelstrup
Лене Мария Кристенсен
Lene Maria Christensen
Ларс Миккельсен
Lars Mikkelsen
Солбьорг Ходжфельдт
Solbjørg Højfeldt
Лохлэйнн О’Меарайн
Lochlann Ó Mearáin
Йоханнес Кунке
Johannes Kuhnke
Роберт Порталь
Robert Portal
Мэрион Бэйли
Marion Bailey
Ханс Хенрик Клеменсен
Hans Henrik Clemensen
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