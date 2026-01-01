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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Фенрис» (2022)
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Актеры сериала «Фенрис»
Вся информация о сериале
Ченгиз Ал
Cengiz Al
Naim Karimi
Johannes Blåsternes
Ванесса Боргли
Vanessa Borgli
Ида Элиз Брош
Ida Elise Broch
Emma Salomonsen
Ингьерд Эгеберг
Ingjerd Egeberg
Tevje Espeland
Viljar Knutsen Bjaadal
Джон Эмиль Йоргенсруд
John Emil Jørgensrud
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