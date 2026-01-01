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Цветочная команда: Брачное агентство Чосона
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Цветочная команда: Брачное агентство Чосона» (2019)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Цветочная команда: Брачное агентство Чосона»
Вся информация о сериале
Кон Сын-ён
Kong Seung-yeon
Со Джи-хун
Seo Ji-hoon
Lee Soo
Пак Джи Хун
Ji-Hoon Park
Пён У-сок
Byeon Woo-seok
Ко Вон-хи
Ko Won-hee
Пак Хо-сан
Park Ho-san
Чон Джэ-сон
Jeong Jae-seong
Kwon So-Hyun
Чон И-джэ
Jeong Ee-jae
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