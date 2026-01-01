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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Области тьмы» (2015)
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Актеры сериала «Области тьмы»
Вся информация о сериале
Джейк Макдорман
Jake McDorman
Brian Finch
Дженнифер Карпентер
Jennifer Carpenter
Хилл Харпер
Hill Harper
Мэри Элизабет Мастрантонио
Mary Elizabeth Mastrantonio
Тейт Донован
Tate Donovan
Кристина Видал
Christina Vidal
Том Деньян
Tom Degnan
Грег Джерманн
Greg Germann
Мэлик Йоба
Malik Yoba
Джорджина Хэйг
Georgina Haig
Колин Сэлмон
Colin Salmon
Патч Дарра
Patch Darragh
Десмонд Хэррингтон
Desmond Harrington
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Анали Типтон
Analeigh Tipton
Тим Рейд
Tim Reid
Макс Бейкер
Max Baker
Исайя Уитлок мл.
Isiah Whitlock Jr.
Джекоб Питтс
Jacob Pitts
Дэниэл Эрик Голд
Daniel Eric Gold
Мюррэй Бартлетт
Murray Bartlett
Терри Серпико
Terry Serpico
Сэм Робардс
Sam Robards
Джо Холт
Joe Holt
МакКалеб Барнетт
McCaleb Burnett
Michael James Shaw
Эдди Пепитон
Eddie Pepitone
Гбенга Акиннагбе
Gbenga Akinnagbe
Джей Клэйц
Jay Klaitz
Андрей Арловский
Andrei Arlovski
Миша Кузнецов
Misha Kuznetsov
Джоэль де ла Фуэнте
Joel de la Fuente
Арджун Гупта
Arjun Gupta
Джеймс МакДэниэл
James McDaniel
Дэшил Ивис
Dashiell Eaves
Shirley Roeca
Сьюзэн Келечи Уотсон
Susan Kelechi Watson
Jeffrey Omura
Рон Рифкин
Ron Rifkin
Майкл Дивайн
Michael Devine
Марк Блукас
Marc Blucas
Джулиан Гэмбл
Julian Gamble
Мэтт Уолтон
Matt Walton
Забрина Гевара
Zabryna Guevara
Мишель Вентимилла
Michelle Veintimilla
Купер Эндрюс
Cooper Andrews
Robbie Tann
Джессика Хехт
Jessica Hecht
Блэр Браун
Blair Brown
Ли Розен
Lee Aaron Rosen
Уоли Паркс
Wolé Parks
Марк Кудич
Marc Kudisch
Мусто Пелинковиччи
Musto Pelinkovicci
Джереми Шамос
Jeremy Shamos
Катрин Мэри Стюарт
Catherine Mary Stewart
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