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Киноафиша Сериалы Области тьмы Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Области тьмы» (2015)

Актеры сериала «Области тьмы» Вся информация о сериале
Джейк Макдорман
Джейк Макдорман Jake McDorman
Brian Finch Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер Jennifer Carpenter
Хилл Харпер
Хилл Харпер Hill Harper
Мэри Элизабет Мастрантонио Mary Elizabeth Mastrantonio
Тейт Донован
Тейт Донован Tate Donovan
Кристина Видал Christina Vidal
Том Деньян Tom Degnan
Грег Джерманн Greg Germann
Мэлик Йоба
Мэлик Йоба Malik Yoba
Джорджина Хэйг
Джорджина Хэйг Georgina Haig
Колин Сэлмон
Колин Сэлмон Colin Salmon
Патч Дарра
Патч Дарра Patch Darragh
Десмонд Хэррингтон
Десмонд Хэррингтон Desmond Harrington
Брэдли Купер
Брэдли Купер Bradley Cooper
Анали Типтон
Анали Типтон Analeigh Tipton
Тим Рейд Tim Reid
Макс Бейкер Max Baker
Исайя Уитлок мл.
Исайя Уитлок мл. Isiah Whitlock Jr.
Джекоб Питтс Jacob Pitts
Дэниэл Эрик Голд Daniel Eric Gold
Мюррэй Бартлетт
Мюррэй Бартлетт Murray Bartlett
Терри Серпико Terry Serpico
Сэм Робардс Sam Robards
Джо Холт
Джо Холт Joe Holt
МакКалеб Барнетт McCaleb Burnett
Michael James Shaw
Эдди Пепитон Eddie Pepitone
Гбенга Акиннагбе
Гбенга Акиннагбе Gbenga Akinnagbe
Джей Клэйц Jay Klaitz
Андрей Арловский Andrei Arlovski
Миша Кузнецов Misha Kuznetsov
Джоэль де ла Фуэнте
Джоэль де ла Фуэнте Joel de la Fuente
Арджун Гупта
Арджун Гупта Arjun Gupta
Джеймс МакДэниэл James McDaniel
Дэшил Ивис Dashiell Eaves
Shirley Roeca
Сьюзэн Келечи Уотсон
Сьюзэн Келечи Уотсон Susan Kelechi Watson
Jeffrey Omura
Рон Рифкин Ron Rifkin
Майкл Дивайн Michael Devine
Марк Блукас
Марк Блукас Marc Blucas
Джулиан Гэмбл Julian Gamble
Мэтт Уолтон Matt Walton
Забрина Гевара
Забрина Гевара Zabryna Guevara
Мишель Вентимилла
Мишель Вентимилла Michelle Veintimilla
Купер Эндрюс
Купер Эндрюс Cooper Andrews
Robbie Tann
Джессика Хехт
Джессика Хехт Jessica Hecht
Блэр Браун
Блэр Браун Blair Brown
Ли Розен Lee Aaron Rosen
Уоли Паркс Wolé Parks
Марк Кудич Marc Kudisch
Мусто Пелинковиччи Musto Pelinkovicci
Джереми Шамос
Джереми Шамос Jeremy Shamos
Катрин Мэри Стюарт Catherine Mary Stewart
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