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Большая маленькая ложь
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Большая маленькая ложь» (2017)
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Актеры сериала «Большая маленькая ложь»
Вся информация о сериале
Гёкче Бахадыр
Gökçe Bahadir
Аслыхан Гюрбюз
Aslihan Gürbüz
Merve
Мерт Фырат
Mert Firat
Serhan
Тулин Озен
Tülin Özen
Йылдырай Шахинлер
Yildiray Sahinler
Бадэ Ишчил
Bade Iscil
Pelin
Ферит Актуг
Ferit Aktug
Taylan
Селим Байрактар
Selim Bayraktar
Edip
Тансу Бичер
Tansu Biçer
Дуйгу Сарышын
Duygu Sarisin
Burcu
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