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Хороший плохой доктор
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Хороший плохой доктор» (2022)
О сериале
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Кадры
Актеры и роли
Постеры
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Актеры сериала «Хороший плохой доктор»
Вся информация о сериале
Озан Акбаба
Ozan Akbaba
Дениз Джан Акташ
Deniz Can Aktas
Dr. Ömer Özen
Хазал Субаши
Hazal Subasi
Вильдан Атасевер
Vildan Atasever
Синан Албайрак
Sinan Albayrak
Озгюн Караман
Özgün Karaman
Казим Синан Демирэ
Sinan Demirer
Барыш Йильдиз
Baris Yildiz
Барыш Ялчин
Baris Yalçin
Тарик Озенбас
Tarik Özenbas
Озгюр Джем Туглук
Özgür Cem Tugluk
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