Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Хороший плохой доктор Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Хороший плохой доктор» (2022)

Актеры сериала «Хороший плохой доктор» Вся информация о сериале
Озан Акбаба
Озан Акбаба Ozan Akbaba
Дениз Джан Акташ Deniz Can Aktas
Dr. Ömer Özen Хазал Субаши
Хазал Субаши Hazal Subasi
Вильдан Атасевер Vildan Atasever
Синан Албайрак
Синан Албайрак Sinan Albayrak
Озгюн Караман Özgün Karaman
Казим Синан Демирэ
Казим Синан Демирэ Sinan Demirer
Барыш Йильдиз Baris Yildiz
Барыш Ялчин Baris Yalçin
Тарик Озенбас Tarik Özenbas
Озгюр Джем Туглук Özgür Cem Tugluk
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
Эти детективы НТВ незаслуженно остаются в тени «Невского» и «Шефа»: 5 шикарных сериалов с рейтингом от 8.1
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше