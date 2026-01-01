Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ребенок Места съёмок

Места и даты съемок сериала Ребенок

Где снимали известные сцены

место съёмок
Стамбул, Турция
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фанаты насчитали уже чуть ли не девять армий: какие 5 подразделений имел в виду Толкин в «Битве Пяти Воинств»
Подсчитала, сколько лет прошло с 1 по 8 сезоны «Игры престолов»: зрители думали минимум десятилетие — но нет
После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло
Когда «Первый отдел» закончился, а Колесников нужен срочно: в этом детективе НТВ всего 4 серии и никакого мрачняка
5 детективов из прошлого, которые стерлись из памяти — а сейчас эти шедевры можно пересмотреть, будто впервые
«Максимов на пенсии с ружьем, а где собака?»: Панфилова в полнометражном «Псе» заменили звездой «Слова пацана»
В «Первом отделе» уже 5 сезонов: но лишь фанаты по кадру отличат один от другого – тест на внимательность
Ветер мачту рвал, на сцену вышел Крокодайл: разбираем финал «Ван Пис 2», кто такой Мистер 0?
«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?
Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом
Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше