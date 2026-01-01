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Актёры 1 сезона сериала «Ее история» (2024)

Актеры сериала «Ее история» Вся информация о сериале
Жасмин Тринка
Жасмин Тринка Jasmine Trinca
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа Valerio Mastandrea
Remo Элио Джермано
Элио Джермано Elio Germano
Лоренцо Цурцоло
Лоренцо Цурцоло Lorenzo Zurzolo
Франческа Антонелли Francesca Antonelli
Винченцо Антонуччи Vincenzo Antonucci
Винченцо Немолато
Винченцо Немолато Vincenzo Nemolato
Антонелла Аттили
Антонелла Аттили Antonella Attili
Анна Ферруццо Anna Ferruzzo
Романа Маджора Вергано
Романа Маджора Вергано Romana Maggiora Vergano
Лукас Цумброк Lukas Zumbrock
Ludovica Francesconi
Анжелика Лео Angelica Leo
Джизельда Володи Giselda Volodi
Fabrizio Parenti
Carmen Pommella
Азия Ардженто
Азия Ардженто Asia Argento
Антонелла Фаттори Antonella Fattori
Энцо Касертано Enzo Casertano
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