Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Ее история
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Ее история» (2024)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Актеры сериала «Ее история»
Вся информация о сериале
Жасмин Тринка
Jasmine Trinca
Валерио Мастандреа
Valerio Mastandrea
Remo
Элио Джермано
Elio Germano
Лоренцо Цурцоло
Lorenzo Zurzolo
Франческа Антонелли
Francesca Antonelli
Винченцо Антонуччи
Vincenzo Antonucci
Винченцо Немолато
Vincenzo Nemolato
Антонелла Аттили
Antonella Attili
Анна Ферруццо
Anna Ferruzzo
Романа Маджора Вергано
Romana Maggiora Vergano
Лукас Цумброк
Lukas Zumbrock
Ludovica Francesconi
Анжелика Лео
Angelica Leo
Джизельда Володи
Giselda Volodi
Fabrizio Parenti
Carmen Pommella
Азия Ардженто
Asia Argento
Антонелла Фаттори
Antonella Fattori
Энцо Касертано
Enzo Casertano
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить