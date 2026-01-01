Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дьявол носит Prada 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Волчий зал Награды

Награды и номинации «Волчий зал»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or a Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший драматический телесериал
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Drama Series
Номинант
 Director, Fiction
Номинант
 Director, Fiction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
«Быстро передайте ваш телефон»: зачем инспекторы ГАИ просят смартфон и как правильно отвечать, чтобы не угодить за решетку
Инспектор ГИБДД просит открыть багажник? Юрист объяснил, что нужно отвечать – в большинстве случаев вас сразу отпустят
«Вам чек нужен?»: почему в «Светофоре» и «Магните» кассиры не хотят выдавать бумажный талон
Немецкие танки оказались российскими, но это не все ляпы: поклонники военного кино раскритиковали фильм «На безымянной высоте»
Петрову до Питта как до Луны: голливудский боевик о танкистах кладёт распиаренный «Т-34» на лопатки
«Чей туфля?» — сейчас узнаем благодаря тесту: угадайте героиню советского кино по туфелькам
В России запретили «параллельный» прокат, но эти премьеры мая идеальны для похода в кино – критик назвал 3 топ-новинки (есть даже Голливуд!)
Толкин сам запутался, а фанаты спорят до сих пор: о каких двух крепостях говорится в названии «Властелина колец»
Этот мини-сериал НТВ можно глянуть 9 Мая: мог быть «банальный боевик», но вышли 4 «цельные» серии – 90000 зрителей поставили им 7.3
В США есть свой «Первый отдел» от HBO: детектив входит в число лучших сериалов — местную злодейку побаивается даже Кинг
Зрители пересмотрели 3 эпизод 4 сезона и не поверили своим ушам: финал «Игры престолов» был очевиден еще тогда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше