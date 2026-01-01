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Киноафиша Сериалы Лонгмайр Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Лонгмайр» (2016)

Актеры сериала «Лонгмайр» Вся информация о сериале
Роберт Тейлор Robert Taylor
Sheriff Walt Longmire Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф Katee Sackhoff
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс Lou Diamond Phillips
Henry Standing Bear
Cassidy Freeman
Cady Longmire
Adam Bartley
Эй Мартинез A Martinez
Занн МаКларнон
Занн МаКларнон Zahn McClarnon
Дилан Уолш
Дилан Уолш Dylan Walsh
Грэм Грин
Грэм Грин Graham Greene
Элли Уокер Ally Walker
Louanne Stephens
Каллум Кит Ренни Callum Keith Rennie
Джейми Энн Оллман
Джейми Энн Оллман Jamie Anne Allman
Дерек Филлипс
Дерек Филлипс Derek Phillips
Том Уопэт Tom Wopat
Скотт Майкл Кэмпбелл Scott Michael Campbell
Hannah Nordberg
Луис Хертэм
Луис Хертэм Louis Herthum
Карри Грэм Currie Graham
Стерлинг Бомон
Стерлинг Бомон Sterling Beaumon
Мак Брандт Mac Brandt
Кэтрин Дент Catherine Dent
Бесс Армстронг Bess Armstrong
Джош Кук
Джош Кук Josh Cooke
Дебра Кристофферсон Debra Christofferson
Патч Дарра
Патч Дарра Patch Darragh
Боб Кленденин Bob Clendenin
Энн Дудек Anne Dudek
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