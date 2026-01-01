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Актёры 2 сезона сериала «Лонгмайр» (2013)
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Актеры сериала «Лонгмайр»
Вся информация о сериале
Роберт Тейлор
Robert Taylor
Sheriff Walt Longmire
Кэти Сакхофф
Katee Sackhoff
Лу Даймонд Филлипс
Lou Diamond Phillips
Henry Standing Bear
Бэйли Чейз
Bailey Chase
Cassidy Freeman
Cady Longmire
Adam Bartley
Луис Хертэм
Louis Herthum
Ксандер Беркли
Xander Berkeley
Питер Уэллер
Peter Weller
У. Эрл Браун
W. Earl Brown
Ли Тергесен
Lee Tergesen
Louanne Stephens
Дерек Филлипс
Derek Phillips
Хезер Кафка
Heather Kafka
Эй Мартинез
A Martinez
Кэтрин ЛаНаса
Katherine LaNasa
Медкен Эмик
Mädchen Amick
Дэн Хилдебранд
Dan Hildebrand
Андреа Рот
Andrea Roth
Джим Бивер
Jim Beaver
Гэри Фармер
Gary Farmer
Джей Полсон
Jay Paulson
Девон Грайе
Devon Graye
Джина Родригез
Gina Rodriguez
Майкл Мосли
Michael Mosley
Ноам Дженкинс
Noam Jenkins
Генри Любатти
Henri Lubatti
Занн МаКларнон
Zahn McClarnon
Чарльз Парнелл
Charles Parnell
Брэд Уильям Хенке
Brad William Henke
Александра МакДональд
Alexandra MacDonald
Джон Хенсли
John Hensley
Луис Бордонада
Luis Bordonada
Гэбриэлль Картерис
Gabrielle Carteris
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