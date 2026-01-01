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Киноафиша Сериалы Лонгмайр Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Лонгмайр» (2013)

Актеры сериала «Лонгмайр» Вся информация о сериале
Роберт Тейлор Robert Taylor
Sheriff Walt Longmire Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф Katee Sackhoff
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс Lou Diamond Phillips
Henry Standing Bear
Бэйли Чейз Bailey Chase
Cassidy Freeman
Cady Longmire
Adam Bartley
Луис Хертэм
Луис Хертэм Louis Herthum
Ксандер Беркли
Ксандер Беркли Xander Berkeley
Питер Уэллер
Питер Уэллер Peter Weller
У. Эрл Браун W. Earl Brown
Ли Тергесен
Ли Тергесен Lee Tergesen
Louanne Stephens
Дерек Филлипс
Дерек Филлипс Derek Phillips
Хезер Кафка Heather Kafka
Эй Мартинез A Martinez
Кэтрин ЛаНаса
Кэтрин ЛаНаса Katherine LaNasa
Медкен Эмик
Медкен Эмик Mädchen Amick
Дэн Хилдебранд Dan Hildebrand
Андреа Рот
Андреа Рот Andrea Roth
Джим Бивер Jim Beaver
Гэри Фармер
Гэри Фармер Gary Farmer
Джей Полсон
Джей Полсон Jay Paulson
Девон Грайе Devon Graye
Джина Родригез
Джина Родригез Gina Rodriguez
Майкл Мосли
Майкл Мосли Michael Mosley
Ноам Дженкинс Noam Jenkins
Генри Любатти Henri Lubatti
Занн МаКларнон
Занн МаКларнон Zahn McClarnon
Чарльз Парнелл Charles Parnell
Брэд Уильям Хенке Brad William Henke
Александра МакДональд Alexandra MacDonald
Джон Хенсли John Hensley
Луис Бордонада Luis Bordonada
Гэбриэлль Картерис
Гэбриэлль Картерис Gabrielle Carteris
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