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Киноафиша Сериалы Лонгмайр Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Лонгмайр» (2012)

Актеры сериала «Лонгмайр» Вся информация о сериале
Роберт Тейлор Robert Taylor
Sheriff Walt Longmire Кэти Сакхофф
Кэти Сакхофф Katee Sackhoff
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс Lou Diamond Phillips
Henry Standing Bear
Бэйли Чейз Bailey Chase
Cassidy Freeman
Cady Longmire
Adam Bartley
Louanne Stephens
Питер Уэллер
Питер Уэллер Peter Weller
Джон Пайпер-Фергюсон
Джон Пайпер-Фергюсон John Pyper-Ferguson
Занн МаКларнон
Занн МаКларнон Zahn McClarnon
Эй Мартинез A Martinez
Меган Фоллоуз
Меган Фоллоуз Megan Follows
Кэтрин ЛаНаса
Кэтрин ЛаНаса Katherine LaNasa
Луис Хертэм
Луис Хертэм Louis Herthum
Том Уопэт Tom Wopat
Шон Хэтоси
Шон Хэтоси Shawn Hatosy
Тимоти В. Мерфи
Тимоти В. Мерфи Timothy V. Murphy
Диего Клаттенхофф
Диего Клаттенхофф Diego Klattenhoff
Ребекка Тилни Rebecca Tilney
Грэм Беккел
Грэм Беккел Graham Beckel
Майкл Спирс Michael Spears
Майкл МакГрэйди Michael McGrady
Соня Кински Sonja Kinski
Карина Лог Karina Logue
Ребекка Висоцки
Ребекка Висоцки Rebecca Wisocky
Си Томас Хауэлл C. Thomas Howell
Боб Кленденин Bob Clendenin
Jeffrey De Serrano
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