Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Блант говорит Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Блант говорит» (2015)

Актеры сериала «Блант говорит» Вся информация о сериале
Патрик Стюарт
Патрик Стюарт Patrick Stewart
Walter Blunt Эдриан Скарборо
Эдриан Скарборо Adrian Scarborough
Harry Chandler
Тимм Шарп Timm Sharp
Долли Уэллс
Долли Уэллс Dolly Wells
Джеки Уивер
Джеки Уивер Jacki Weaver
Rosalie Winter
Дэниэл Стюарт Daniel Stewart
Мэри Холлэнд
Мэри Холлэнд Mary Holland
C.S. Lee
Каран Сони
Каран Сони Karan Soni
Трейс Лисетт Trace Lysette
Ричард Льюис Richard Lewis
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл. Ed Begley Jr.
Фред Меламед
Фред Меламед Fred Melamed
Бретт Гельман
Бретт Гельман Brett Gelman
Шэрон Лоуренс
Шэрон Лоуренс Sharon Lawrence
Джон Ходжман John Hodgman
Стив Валентайн Steve Valentine
Брент Спайнер Brent Spiner
Романи Малко
Романи Малко Romany Malco
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман Jason Schwartzman
Голден Брукс
Голден Брукс Golden Brooks
Моби Moby
Конец августа — время закатывать банки: обожаю огурцы «Глобус», вкус которых многие помнят ещё с СССР
Теперь знаю, как найти в лесу самое грибное место: запомните 3 ориентира, чтобы набрать целую корзину
Яичницу — на холодную сковороду, пельменям — ледяную воду: поглядели еще 3 трюка у крутого шеф-повара
Если не знаете, что включить вечером — смело ставьте «Мармелад» с рейтингом 7,2: звезда «Очень странных дел» тут просто шикарен
«Он здесь раскрылся лучше, чем в “Первом отделе”»: этот детектив с Колесниковым и рейтингом 7,2 оказался ближе зрителям
«Казань брал, Астрахань брал», а тест возьмете? Вспомните, кто из героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию» произнес эти 6 фраз
«Бумажный дом» закончился, а азарт остался: 7 сериалов про аферы и миллионы с рейтингом до 8,4
Понравился «Проект "Конец света"»? Готовьтесь: свежая фантастика от тех же авторов, где машины времени продают как смартфоны
«Настоящее спасение для психики»: 5 сериалов Первого канала, которые зрители готовы пересматривать снова и снова
Этот детектив Netflix заставил выпасть из жизни на пару дней – «так меня захватил сюжет»: оправдал свои 7.7 на IMDb
В карьере 52 роли, а все помнят только Тосю Кислицину: вспомните имена 6 героинь Румянцевой (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше