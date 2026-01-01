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Киноафиша Сериалы Фосс/Вердон Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Фосс/Вердон» (2019)

Актеры сериала «Фосс/Вердон» Вся информация о сериале
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл Sam Rockwell
Bob Fosse Мишель Уильямс
Мишель Уильямс Michelle Williams
Gwen Verdon Ая Кэш
Ая Кэш Aya Cash
Норберт Лео Батц
Норберт Лео Батц Norbert Leo Butz
Paddy Chayefsky
Эван Хэндлер
Эван Хэндлер Evan Handler
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли Margaret Qualley
Ann Reinking Келли Бёрглунд
Келли Бёрглунд Kelli Berglund
Сантино Фонтана Santino Fontana
Джейк Лэси
Джейк Лэси Jake Lacy
Сьюзэн Миснер
Сьюзэн Миснер Susan Misner
Нэйт Корддри
Нэйт Корддри Nate Corddry
Бьянка Маррокин Bianca Marroquin
Питер Сколари
Питер Сколари Peter Scolari
Байрон Дженнингс Byron Jennings
Nicholas Baroudi
Келли Барретт Kelli Barrett
Дэвид Уилсон Барнс
Дэвид Уилсон Барнс David Wilson Barnes
Эшли Эткинсон Ashlie Atkinson
Alexis Carra
Блейк Баумгартнер Blake Baumgartner
Nick Blaemire
Лин-Мануэль Миранда
Лин-Мануэль Миранда Lin-Manuel Miranda
Barbara Marineau
Дэнни Бурстейн Danny Burstein
Итан Слейтер Ethan Slater
Брэндон Юрановитц Brandon Uranowitz
Джульетт Бретт
Джульетт Бретт Juliet Brett
Пол Райзер
Пол Райзер Paul Reiser
Кристиана Сидел
Кристиана Сидел Christiane Seidel
Джереми Шамос
Джереми Шамос Jeremy Shamos
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