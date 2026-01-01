Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Фосс/Вердон
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Награды и номинации «Фосс/Вердон»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Music Direction
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Победитель
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
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