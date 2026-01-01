Хруст детства без укропа и хрена: огурцы по-болгарски бабуля покупала в магазинах СССР – теперь готовлю такие сам всего за 20 минут

Скупаю в «Светофоре» рыбные консервы по 69 рублей: готовлю ужин на всю семью за сотку — сытно, вкусно и дешево

22 августа посмотрите на рябину: она подскажет, будет ли зима лютой и ждать ли сугробов по шею

Понравился «Проект "Конец света"»? Готовьтесь: свежая фантастика от тех же авторов, где машины времени продают как смартфоны

«Казань брал, Астрахань брал», а тест возьмете? Вспомните, кто из героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию» произнес эти 6 фраз

Если не знаете, что включить вечером — смело ставьте «Мармелад» с рейтингом 7,2: звезда «Очень странных дел» тут просто шикарен

Этот детектив Netflix заставил выпасть из жизни на пару дней – «так меня захватил сюжет»: оправдал свои 7.7 на IMDb

«Он здесь раскрылся лучше, чем в “Первом отделе”»: этот детектив с Колесниковым и рейтингом 7,2 оказался ближе зрителям

Выше «Игры престолов» и круче «Дома Дракона»: российский хит 2014 года внезапно стал №1 на «Кинопоиске» — дожил до 6-го сезона и не сдал

Джекс все-таки пережил столкновение с фурой? «Сыны анархии» официально возвращаются – «оживят» даже тех, кто умер в страшных муках