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Награды и номинации «Возвращение домой»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая драма
Номинант
 Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
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