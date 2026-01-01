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Актёры 1 сезона сериала «Святилище» (2019)

Актеры сериала «Святилище» Вся информация о сериале
Йозефин Асплунд Josefin Asplund
Йозефин Асплунд Josefin Asplund
Siri Агнешка Гроховска
Агнешка Гроховска Agnieszka Grochowska
Dr. Kowalska Лоренцо Рикельми
Лоренцо Рикельми Lorenzo Richelmy
Enzo Мэттью Модайн
Мэттью Модайн Matthew Modine
Филип Ардитти Philip Arditti
Dr. Silva
Барбара Мартен
Барбара Мартен Barbara Marten
Margot Натали Рапти Гомес
Натали Рапти Гомес Nathalie Rapti Gomez
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк Richard Brake
Carol
Феликс Гарсия Гайер Felix Garcia Guyer
Raymond
Уилл Меллор
Уилл Меллор Will Mellor
Ossian Perret
Corin
Никколо Сенни
Никколо Сенни Niccolò Senni
Кьяра Мартеджани
Кьяра Мартеджани Chiara Martegiani
Риккардо Чиконья
Риккардо Чиконья Riccardo Cicogna
Мэтт Патрези Matt Patresi
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