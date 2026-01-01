Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Святилище
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Святилище» (2019)
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Актеры сериала «Святилище»
Вся информация о сериале
Йозефин Асплунд
Josefin Asplund
Йозефин Асплунд
Josefin Asplund
Siri
Агнешка Гроховска
Agnieszka Grochowska
Dr. Kowalska
Лоренцо Рикельми
Lorenzo Richelmy
Enzo
Мэттью Модайн
Matthew Modine
Филип Ардитти
Philip Arditti
Dr. Silva
Барбара Мартен
Barbara Marten
Margot
Натали Рапти Гомес
Nathalie Rapti Gomez
Ричард Брэйк
Richard Brake
Carol
Феликс Гарсия Гайер
Felix Garcia Guyer
Raymond
Уилл Меллор
Will Mellor
Ossian Perret
Corin
Никколо Сенни
Niccolò Senni
Кьяра Мартеджани
Chiara Martegiani
Риккардо Чиконья
Riccardo Cicogna
Мэтт Патрези
Matt Patresi
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