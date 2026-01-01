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Скоро в прокате «Проект У»
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Актёры 1 сезона сериала «ДВБС» (2024)
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Актеры сериала «ДВБС»
Вся информация о сериале
Исом
Esom
Ан Джэ-хон
An Jae-hong
Чон Джин-ен
Jeong Jin-yeong
Ок Джа Ён
Ok Ja Yeon
Ким Гым-сун
Geum-Soon Kim
Чу Имён
Joo In-Young
Oh Jung-hwan
Kim Yong-Joon
Yo Hoon Jang
Ким У Кун
Kim Woo-kum
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