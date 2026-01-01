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Киноафиша Сериалы Любовь аутистического спектра: США Награды

Награды и номинации «Любовь аутистического спектра: США»

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Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Casting for a Reality Program
Победитель
Outstanding Directing for a Reality Program
Победитель
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Номинант
 Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Casting for a Reality Program
Победитель
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Победитель
Outstanding Picture Editing for an Unstructured Reality Program
Победитель
Outstanding Unstructured Reality Program
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Directing for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Reality Program
Номинант
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