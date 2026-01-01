Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Основные места съемок сериала Мерли
Барселона, Каталония, Испания
Барселона, Испания
Как найти самый сладкий арбуз на прилавке: агроном назвал верный способ – даже на хвостик смотреть не нужно
«Квас — и точка»: шеф-повар раскрыл настоящий рецепт окрошки, и в нем нет половины привычных ингредиентов — рецептом тоже поделился
Не нужно солить воду в унитазе: клинер разнесла в пух и прах популярный лайфхак — и назвала два, которые работают безотказно
«Долгая прогулка» — лучшая экранизация Кинга, но различий с книгой катастрофически много: вот чем на самом деле заканчивается история
6 российских сериалов чаще всего смотрели весной 2026 года: «Первый отдел» в топ не попал, но зато есть наша «Игра престолов»
«Редкостные фекалии»: свежий сериал с Устюговым мог стать новой «Ликвидацией», но увы – «полная брехня по реальным событиям»
«Все сюжеты позаимствовал»: «Игру престолов» уличили в плагиате – Цискаридзе поймал Мартина за руку, как дешевку
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«Дом дракона 3» эпичнее двух прошлых сезонов и финала «Игры престолов» вместе взятых: сериал бьет рекорды еще до премьеры
Вспомните 6 великих фильмов СССР по кадру с поездом: спорим, не отличите «Родню» Михалкова от других шедевров? (чух-чух-тест)
Раскрываем сладкую ложь DreamWorks: «Шрек» оказался приукрашенной экранизацией книги — Фиона и Осел там были совсем другими
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